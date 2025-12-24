Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из окраин Копанки

Таким образом российские войска расширили зону контроля, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Военные РФ, совершив накат у Першотравневого, выбили подразделения Вооруженных сил Украины из окраин населенного пункта Копанки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе наката южнее Першотравневого Харьковской области наши войска выбили противника из окраин населенного пункта Копанки и расширили зону контроля", - сказал он.

26 ноября 2024 года российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области.