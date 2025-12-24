Над Севастополем сбили две воздушные цели

Военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО, по предварительным данным, сбили две воздушные цели над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В 09:00 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе Фиолента", - написал он в Telegram-канале.

По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев. Он призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.