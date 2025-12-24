ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, два автомобиля и две антенны ВСУ

Также были поражены наземный робототехнический комплекс и ретранслятор противника, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские подразделения Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов, два автомобиля и две антенны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили склад боеприпасов противника и передали координаты расчету артиллерии Д-30. Точным огнем из 122-мм артиллерии цель была уничтожена. Вызванная детонация полностью уничтожила склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на краматорско-дружковском направлении операторы беспилотников уничтожили два автомобиля ВСУ.

Кроме того, на константиновском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотниками ВСУ. Также были поражены наземный робототехнический комплекс и ретранслятор противника.