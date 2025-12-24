Бойцы "Востока" взяли под контроль участок дороги между Братским и Терноватым
10:01
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения Заречного в Запорожской области взяли под контроль участок дороги, соединяющий Братское и Терноватое. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Также подразделениями группировки войск "Восток" взят под контроль участок дороги, соединяющий населенные пункты Братское и Терноватое", - отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщали об освобождении населенного пункта Заречное в Запорожской области.