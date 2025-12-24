Медведев: беспилотные войска будут среди приоритетов комплектования ВС РФ

В 2026 году работа по комплектованию Вооруженных сил России будет продолжена, отметил зампред СБ РФ

Редакция сайта ТАСС

© Официальная страница Дмитрия Медведева во "ВКонтакте"/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем будут среди приоритетов работы по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками в 2026 году. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.

"В 2026 году работа по комплектованию ВС РФ будет продолжена, - сказал Медведев. - Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Одним, но не единственным".