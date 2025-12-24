Собянин: Москва стала одним из крупнейших центров по производству БПЛА для армии России

Мэр отметил, что ведется огромная работа поддержки армии в специальной военной операции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для российской армии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Несмотря на то, что [город] празднично выглядит, на самом деле ведется огромная работа поддержки нашей армии в специальной военной операции. Это сотни предприятий ВПК, которым мы также активно помогаем, развиваем, в том числе и развиваем технологии. Сегодня Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для армии России, ну и целый ряд других уникальных производств был запущен в Москве за это время", - сказал Собянин.

Еще один важный аспект, по его словам, это большая поддержка войск ПВО, которые обеспечивают защиту не только Москвы, но в значительной степени и других регионов России. Эта системная работа связана с организационной, материальной, технической помощью, по этому направлению, пояснил мэр.