Собянин: около 20 тыс. москвичей добровольно заключают контракты на службу ежегодно
Редакция сайта ТАСС
12:50
обновлено 13:17
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва является крупнейшим центром по контрактации военнослужащих на СВО. Около 20 тыс. москвичей добровольно заключают контракты на военную службу ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.
"Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно около 20 тыс. москвичей добровольно идут в зону СВО. Мы оказываем им содействие, организуем полную поддержку этому процессу", - рассказал Собянин.
Мэр добавил, что Москва также является крупнейшим в стране медицинским центром по лечению и реабилитации военнослужащих.