Собянин: около 20 тыс. москвичей добровольно заключают контракты на службу ежегодно

Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО, отметил мэр столицы

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва является крупнейшим центром по контрактации военнослужащих на СВО. Около 20 тыс. москвичей добровольно заключают контракты на военную службу ежегодно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно около 20 тыс. москвичей добровольно идут в зону СВО. Мы оказываем им содействие, организуем полную поддержку этому процессу", - рассказал Собянин.

Мэр добавил, что Москва также является крупнейшим в стране медицинским центром по лечению и реабилитации военнослужащих.