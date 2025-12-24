ТАСС: ВСУ перебрасывают к Гуляйполю наиболее боеспособные части БПЛА и штурмовиков

В российских силовых структурах подчеркнули, что штурмовые подразделения Восточной группировки войск продолжают планомерное продвижение вглубь территории

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ, пытаясь стабилизировать ситуацию, перебрасывают в район Гуляйполя Запорожской области наиболее боеспособные части БПЛА и штурмовиков. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ для стабилизации ситуации перебрасывают наиболее боеспособные доступные части и подразделения в район Гуляйполя, включая части БПЛА и штурмовиков", - отметил собеседник агентства.

При этом, подчеркнул он, штурмовые подразделения Восточной группировки войск продолжают планомерное продвижение вглубь территории.

По словам собеседника агентства, усилия, которые прикладывает противник для стабилизации фронта, в очередной раз показывают значимость Гуляйполя в выстроенной ВСУ системе обороны.