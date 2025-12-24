ТАСС: освобождение Гуляйполя значительно расширит плацдарм у реки Гайчур

В российских силовых структурах отметили, что сопротивление противника накладывается на суровые погодные условия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Гуляйполе позволит расширить плацдарм на берегу реки Гайчур и высвободить значительные силы для дальнейшего продвижение на север - северо-запад Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Освобождение и зачистка Гуляйполя группировкой войск "Восток" позволят значительно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и высвободить значительные силы для дальнейшего продвижения на север - северо-запад в Запорожской области", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Он отметил, что сопротивление противника накладывается на суровые погодные условия - туман, дождь, снег и слякоть, а также необходимость форсировать Гайчура. "Вскрытие и ликвидация столь хорошо защищенного района обороны - очередное испытание мужества и мастерства воинов-дальневосточников", - подчеркнул собеседник агентства.