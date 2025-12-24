Марочко: освободив Заречное, ВС РФ создали плацдарм для продвижения

Об освобождении Заречного в Минобороны РФ сообщили 24 декабря

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, освободив Заречное Запорожской области, форсировали реку Гайчур и подготовили плацдарм для продвижения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Населенный пункт Заречное находится между Андреевкой и Добропольем Запорожской области и самое важное, что он находится на западном берегу реки Гайчур. Следовательно, наши войска форсировали водную преграду и уже, в целом, подготовили очередной плацдарм для продвижения в западном направлении", - сказал он.

