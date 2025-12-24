Над регионами России сбили 132 украинских БПЛА за семь часов

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 13:00 до 20:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами порядка 132 украинских беспилотников в период с 13:00 до 20:00 мск.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО перехватили 46 БПЛА над территорией Белгородской области, 42 дрона сбили над Брянской областью, 15 беспилотников над Калужской областью, 12 БПЛА уничтожили над Московским регионом, 7 БПЛА над территорией Курской области, 4 дрона над Липецкой областью, 2 БПЛА над территорией Рязанской области, 2 беспилотника над территорией Орловской области, 1 БПЛА уничтожили над Тульской областью и 1 дрон над Крымом, говорится в сообщении.