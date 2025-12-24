ВСУ ведут обстрел Каменки-Днепровской
Редакция сайта ТАСС
19:24
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут обстрел прифронтового города Каменки-Днепровской в Запорожской области, зафиксировано не менее 24 ударов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Вооруженные формирования Украины ведут артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее 24 прилетов. Кроме того, город атаковали не менее 10 беспилотников противника", - сказали в администрации.
Обстрел продолжается. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.