ВСУ ведут обстрел Каменки-Днепровской

В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что зафиксировали не менее 24 ударов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут обстрел прифронтового города Каменки-Днепровской в Запорожской области, зафиксировано не менее 24 ударов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Вооруженные формирования Украины ведут артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее 24 прилетов. Кроме того, город атаковали не менее 10 беспилотников противника", - сказали в администрации.

Обстрел продолжается. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.