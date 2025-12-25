"Ушкуйник": ВС РФ используют "Князя Вандала" в качестве "ждуна"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" применяется российскими войсками в качестве засадного "дрона-ждуна". Об этом ТАСС в интервью рассказал генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Если говорить о крупных модернизациях, с весны была добавлена возможность использовать "КВН" в качестве засадного дрона - в роли "ждуна", это когда аппараты прилетают куда-то, садятся и ждут своих жертв. Также очень много изменений было произведено, что называется, под капотом. Кроме того, чисто технически аппарат стал лететь дальше, появились катушки с увеличенной дальностью", - сообщил Чадаев.

По словам специалиста, дрон претерпел серьезные изменения с начала применения в августе 2024 года. "Сейчас дроны "КВН" - это совсем другие аппараты, нежели те, которые летали 1,5 года назад. От тех дронов осталась только форма рамы. С какого-то момента мы начали получать плотный поток обратной связи от бойцов, применяющих аппараты. И имеем не просто набор пожеланий от отдельных расчетов, а статистику. Поэтому, начиная с определенного момента, развитие и техническое усовершенствование "Князя Вандала" опирается не только на инженерную мысль команды разработчиков, а на структурированный, статистически обработанный поток отказов, запросов, ситуаций, каких-то сценариев применения", - отметил Чадаев.

Глава НПЦ "Ушкуйник" подчеркнул, что еще одной крупной модернизацией стало появление у аппарата платы инициации, электронного датчика цели. "На видео, публикуемых в сети, спереди "КВН" видно торчащие "усы", которые нужны для того, чтобы боевая часть взрывалась при соприкосновении с объектом. Плата инициации позволяет, например, производить подрыв дрона с пульта оператором, и много всего другого - долго перечислять", - рассказал он.

Также в числе серьезных изменений Чадаев назвал разработку литой оптоволоконной катушки. "Все-таки первые катушки для "КВН" печатались на 3D-принтерах. Переход на стандартную литую катушку позволил улучшить статистику отказов и обрывов. Также была создана единая плата, на которую собрана вся электроника, что среди прочего позволило резко удешевить производство", - сказал он.

