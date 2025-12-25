"Ушкуйник": в зоне СВО начнут применять российские надводные и подводные дроны

Новые БПЛА будут применять с 2026 года, рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разработали новые надводные и подводные беспилотники, которые начнут применяться в зоне СВО в 2026 году. Об этом ТАСС в интервью рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Мы много занимаемся водой. Говорить об этом пока рано. Тем более что именно по вопросу беспилотной войны на воде в целом у России пока отставание от противника. Но мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году", - сказал Чадаев.

По его словам, также резидентами "Ушкуйника" разработаны новые беспилотные летательные аппараты. "У себя мы учим только на новые образцы техники - скажем так, образцы следующего сезона.

Первые апробации нашей осенней коллекции - выражаясь языком модных домов - состоялись. Главное, чем мы удивляем противника, это дальность применения. Основная тенденция в зоне СВО - увеличение дальности применения БПЛА. Мы находим различные неожиданные и элегантные способы поражать противника не только в ближней зоне, но и там, где у него размещены склады, штабы, органы управления, логистика и все остальное. Будем надеяться, что ВСУ удастся удивить предметно", - отметил глава НПЦ "Ушкуйник".

Кроме того, Чадаев сообщил, что при создании новых продуктов специалисты вновь обратились к технологиям, апробированным еще во времена СССР. "Да, как ни странно, много еще в отечестве осталось разных укромных уголков и закутков, где есть кадры и решения, которые надо просто вспомнить", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.