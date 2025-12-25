Бойцы полка беспилотных систем приступили к боевой подготовке на полигоне МВО

В Минобороны отметили, что практически все прибывшие на обучение будущие специалисты беспилотников имеют боевой опыт, полученный в зоне СВО

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного полка беспилотных систем приступили к занятиям по боевой подготовке на одном из полигонов Московского военного округа. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе занятий операторы и начальники расчетов ударных беспилотников самолетного типа отработали запуск, пилотирование, ведение разведки и выявление целей для уничтожения. Прошли занятия операторов FPV-дронов, обучающихся противодействию беспилотным системам противника. Также в ходе занятий расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" отработали перемещение беспилотников в различных условиях местности", - отметили в министерстве.

Там обратили внимание, что практически все прибывшие на обучение будущие специалисты беспилотников имеют боевой опыт, полученный в зоне СВО. По завершении курса подготовки они вернутся в свои воинские части и соединения.

В военном ведомстве отметили, что система организации обучения на полигонах была модернизирована и приведена в соответствие новым требованиям ведения современных вооруженных конфликтов. В нынешнем ее виде содержание предметов обучения для военнослужащих представляет собой единое целое - в ходе занятий бойцы учатся пилотированию БПЛА, противодействию им различными способами, штурмовым действиям в условиях применения противником беспилотных систем, при этом учебная задача для одних специалистов становится учебной вводной для других.