Чемезов: Су-57 успешно обходит радары и РЭБ противника

По словам главы Ростеха, российские военные довольны истребителем

Редакция сайта ТАСС

Истребитель Су-57 © Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель Су-57, применяемый в зоне СВО, успешно обходит радары и РЭБ, российские военные довольны им. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"По крайней мере, наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения, я имею в виду радары, РЭБ", - сказал он перед заседанием Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.

Он отметил, что Ростех получает обратную связь по всей технике, которая находится в зоне СВО. Она модернизируется с учетом пожеланий и комментариев военных. "Большинство военной техники изменилось по сравнению с тем, что было изначально", - добавил Чемезов.