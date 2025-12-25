Кабмин прорабатывает вопрос открытия в ВС РФ научно-производственных рот

В них будут служить выпускники "Профессионалитета", сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает открытие в специальных научно-производственных рот для выпускников "Профессионалитета". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Государственного совета.

"Прорабатываем вопрос особого порядка прохождения службы в армии тех, кто выпускается из колледжей после "Профессионалитета". Речь идет о том, чтобы открывать специальные научно-производственные роты", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что вопрос прорабатывается по поручению президента России Владимира Путина.