Космические войска провели успешный пуск "Союза-2.1а" с Плесецка

В Минобороны РФ отметили, что на борту ракеты-носителя есть космический аппарат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

"В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту", - говорится в сообщении.