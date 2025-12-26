Российские инструкторы за год подготовили почти 2 тыс. силовиков ЦАР

В лагере ведется обучение штурмовиков, сержантов, снайперов, также есть группа, обучающаяся работе с квадрокоптерами

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАЗА БЕРЕНГО /ЦАР/, 26 декабря. /ТАСС/. Российские инструкторы в 2025 году подготовили почти 2 тыс. военных, полицейских и других силовиков в Центрально-Африканской Республике в учебном лагере Беренго. Об этом сообщил ТАСС один из инструкторов.

"Мы за год подготовили почти 2 тыс. человек. Они поступают к нам на обучение побатальонно. В районе трех месяцев мы их готовим, после этого выпуск, они получают сертификаты и уходят в подразделения на свои должности", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время в лагере ведется обучение штурмовиков, сержантов, снайперов, также есть группа, обучающаяся работе с квадрокоптерами - разведывательными "Мавиками" и ударными FPV-дронами.

Другой инструктор отметил, что сержанты в FACA (армии ЦАР) зачастую становятся командирами взводов, тогда как в армии РФ эта должность является первой ступенью в карьере офицера. Инструктор добавил, что командиры FACA, получающие пополнение, прошедшее обучение в лагере Беренго, довольны качеством обучения. Кроме того, положительные отзывы поступают и от российских военных специалистов, которые выполняют задачи совместно с армией ЦАР.

Корреспондент ТАСС посетил занятие по тактической подготовке бойцов и холощению с оружием (выполнение упражнений с незаряженным оружием). Особое внимание российские инструкторы уделяют технике безопасности при обращении с оружием, грамотному передвижению в ходе огневого контакта, взаимному прикрытию бойцов при передвижении. Многие инструкторы освоили французский язык на базовом уровне для отдачи команд обучаемым. Кроме того, им помогают уже подготовленные местные инструкторы со знанием русского языка.

База Беренго - главный учебный лагерь по подготовке армии ЦАР, полиции, жандармерии и GSPR (гвардии президента). Ранее здесь располагалась резиденция императора Бокассы.