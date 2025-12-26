Герой России Очир-Горяев: ВСУ сбрасывали снаряды с БПЛА на пожилых людей

Военнослужащий рассказал, что от местных жителей слышал истории, как украинские войска при отходе расстреливали молодых людей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пожилые люди в Северске не могли ходить за водой, так как с дронов ВСУ на них сбрасывали боеприпасы. Об этом в интервью ТАСС сообщил Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев.

"В нашей зоне ответственности при освобождении было 42 человека. Когда мы зашли, уже на следующий день оказали медицинскую, гуманитарную помощь, потому что они долгое время находились под колпаком противника. Моральное состояние было у них тяжелое. И через два дня мы уже начали их эвакуировать, потому что там были и раненые, их в первую очередь. Бабушки, дедушки ходили за водой, а на них просто сверху дроны скидывали снаряды, не давали пройти за водой даже", - рассказал он.

Очир-Горяев отметил, что также от местных жителей слышал истории, как украинские военнослужащие при отходе расстреливали молодых людей.

"Такой же он [противник] и остался: жестокий, отсутствие всего человеческого", - подчеркнул он.

Герой России, который получил это звание за мужество в боях за Северск, за последнее время три раза виделся с Путиным. Он получил звезду Героя из его рук, затем доложил президенту о ситуации в Северске после освобождения города, а также был приглашен на "Итоги года".

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.