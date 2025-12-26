Герой России Очир-Горяев: бойцы в Соледаре на призыв сдаться взяли штурмом дом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие при штурме 10-подъездного дома в Соледаре на предложение ВСУ сдаться отшутились, что придут к ним "с разбега через стену", на деле же взорвали стену в соседний подъезд, деблокировав окружение. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Наран Очир-Горяев, который 17 декабря получил из рук президента России Владимира Путина звезду Героя России за освобождение города Северска ДНР.

"В Соледаре мне через стенку кричали: "Сдавайся!" <…> Я говорю: "А как можно к вам подойти, объясните", чтобы понимать, где они вообще находятся. Он говорит: "Выйдешь из первого подъезда, обойдешь и зайдешь в третий или во второй". Я говорю: "А если через стенку? Сейчас, подождите минуточку. Я разбегусь и попробую. Может я пробью стенку", - говорю. И мы просто стенку взорвали, и началась атака", - рассказал Герой РФ.

Он добавил, что ВСУ не ожидали этого, потому что первый пролет в первом подъезде, где были заблокированы российские военные, был полностью завален. В ходе штурмовых действий было уничтожено порядка 40 человек личного состава ВСУ. Десятиподъездный дом был взят за сутки.

Командир штурмовиков также указал на особенности ведения боевых действий в условиях городской застройки. "В городской застройке можно ждать противника за углом, за дверью. Он может находиться в любой комнате. Контакт с ним нужно ожидать с любой стороны, все полностью контролировать на 360 градусов", - сказал он.

11 декабря Путин провел совещание с военными, во время которого получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.