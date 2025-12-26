ОАК в 2025 году выполнила программу по боевым самолетам

Гендиректор корпорации Вадим Бадеха отметил, что она стала рекордной

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Программа производства боевых самолетов Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) в 2025 году стала рекордной и была выполнена в полном объеме, сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

"Если говорить про боевую авиацию, то этот год у нас был крайне напряженный. Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".