Путин: ОПК работает стабильно, поставляя все необходимое всем ВС РФ
13:16
обновлено 13:29
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, обеспечивая необходимой техникой Вооруженные силы РФ, включая задействованные в СВО. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.
"Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику", - указал президент.
При этом вооружения поставляются "как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для вооруженных сил в целом", добавил Путин.
"Хочу поблагодарить коллективы оборонных организаций за самоотверженный доблестный труд", - заключил верховный главнокомандующий.