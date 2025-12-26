Путин: ОПК работает стабильно, поставляя все необходимое всем ВС РФ

Президент РФ отметил, что вооружения поставляются "как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для вооруженных сил в целом"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, обеспечивая необходимой техникой Вооруженные силы РФ, включая задействованные в СВО. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

"Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику", - указал президент.

При этом вооружения поставляются "как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для вооруженных сил в целом", добавил Путин.

"Хочу поблагодарить коллективы оборонных организаций за самоотверженный доблестный труд", - заключил верховный главнокомандующий.