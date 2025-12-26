Основные показатели ГПВ на 2027 год согласуют 26 декабря
Редакция сайта ТАСС
13:17
обновлено 13:33
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу согласовать основные показатели Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также Государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса на совещании в Кремле.
"Безусловно, как это всегда бывает, впереди много работы. В деталях эти вопросы мы обсуждали уже и на предыдущих наших совещаниях. Сегодня завершим согласование основных показателей новых госпрограмм и параметры их финансирования", - сказал Путин.