Основные показатели ГПВ на 2027 год согласуют 26 декабря

Впереди много работы, подчеркнул президент РФ Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу согласовать основные показатели Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также Государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса на совещании в Кремле.

"Безусловно, как это всегда бывает, впереди много работы. В деталях эти вопросы мы обсуждали уже и на предыдущих наших совещаниях. Сегодня завершим согласование основных показателей новых госпрограмм и параметры их финансирования", - сказал Путин.