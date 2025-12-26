Россия планирует модернизировать ядерную триаду

Кроме того, планируется формирование универсальной системы ПВО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госпрограмма вооружения на 2027-2036 годы предполагает модернизацию ядерной триады и формирование универсальной системы ПВО. Об этом говорится в материалах Кремля к совещанию у президента по новой госпрограмме.

"Отдельное внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады, формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники", - говорится в справке.

Государственная программа вооружения - это долгосрочный плановый документ, который предусматривает разработку, производство и поддержание в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники. Утверждается президентом России каждые пять лет. Срок действия программы - 10 лет. Она учитывает все возможные угрозы национальной безопасности Российской Федерации, как существующие, так и будущие. На декабрь 2025 года рассчитаны и готовы к утверждению параметры ГПВ на 2027-2036 годы.

Среди целей ГПВ системное переоснащение армии с учетом актуальных вызовов. Программа охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий.