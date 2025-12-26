В России увеличат количество высокотехнологичных предприятий ОПК

В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе ИИ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса в России продолжит расти. Об этом говорится в материалах к совещанию президента России Владимира Путина по госпрограмме вооружения.

В тексте отмечается, что одним из принципов построения новой госпрограммы вооружения является синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы.

"Упор делается на повышение производительности предприятий ОПК - количество высокотехнологичных производств в этом секторе экономики продолжит расти", - подчеркивается в тексте.

В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях.