Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота

Расчеты ППДО применяют различные виды оружия

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), в городе все спокойно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи, мыса Сарыч, Учкуевки, Качи и мыса Лукулл флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе все спокойно.