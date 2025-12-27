ВС РФ завершили уничтожение ВСУ в Димитрове

Проводится дозачистка городских кварталов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" завершили уничтожение сил противника в городе Димитрове в ДНР. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.

"На красноармейском направлении 5-я мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком 2-й армии завершили уничтожение формирований Вооруженных сил Украины в городе Димитрове, и тем самым полностью освободили город. В настоящее время проводится дозачистка городских кварталов, эвакуация мирных жителей и мероприятия по стабилизации обстановки вокруг Димитрова и Красноармейска", - сказал он.