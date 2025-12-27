Бойцы "Востока" с начала декабря освободили 10 населенных пунктов

Уничтожение формирований противника в зоне ответственности группировки идет в соответствии с утвержденным замыслом, отметил командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" с начала декабря взяли под контроль 210 кв. км Днепропетровской и Запорожской областей, освободили 10 населенных пунктов. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев.

"Соединение 36-й армии прорвало рубеж обороны противника на западном берегу реки Гайчур и развивает наступление в Запорожской области в направлении крупных логистических узлов противника. Вклинение составило более 7 км в глубину обороны противника. 29-я армия, наступая на юге Днепропетровской области, продолжает расширять зону безопасности. С начала декабря под контроль группировки перешло более 210 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей. Освобождено 10 населенных пунктов: в Днепропетровской области 4 и в Запорожской 6", - сказал он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Он добавил, что уничтожение формирований противника в зоне ответственности группировки идет в соответствии с утвержденным замыслом. "Группировка войск "Восток" продолжает вести наступление", - добавил он.