Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Гуляйполя

Министр обороны отметил, что военнослужащие, проявляя стойкость и мужество, продолжают славные традиции предков-победителей

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Он поздравил командование и личный состав 60-й отдельной Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады и 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригад.

"Военнослужащие соединений, проявляя стойкость и мужество, продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении боевых задач", - говорится в телеграмме министра обороны РФ.