ВС РФ зачистили свыше 7 тыс. зданий в ходе освобождения Гуляйполя

Уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска зачистили свыше 7 тыс. зданий и строений в ходе освобождения Гуляйполе в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе операции зачищено свыше 7 тыс. зданий и строений. Противник понес большие потери живой силы подразделений 102-й отдельной бригады территориальной обороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ. Уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.