Белоусов поздравил бойцов с освобождением Свято-Покровского в ДНР

Министр обороны отметил, что военнослужащие своими достижениями продолжают писать героическую летопись русского воинства

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

"В ходе проведения специальной военной операции воины-мотострелки успешно выполняют боевые задачи, обеспечивая продвижение всей группировки войск", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.

Он также отметил, что военнослужащие бригады своими достижениями продолжают писать героическую летопись русского воинства.

"Мы всегда будем помнить военнослужащих бригады, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", - подчеркнул министр обороны РФ.