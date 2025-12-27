Белоусов поздравил бойцов с освобождением Свято-Покровского в ДНР
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.
"В ходе проведения специальной военной операции воины-мотострелки успешно выполняют боевые задачи, обеспечивая продвижение всей группировки войск", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.
Он также отметил, что военнослужащие бригады своими достижениями продолжают писать героическую летопись русского воинства.
"Мы всегда будем помнить военнослужащих бригады, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", - подчеркнул министр обороны РФ.