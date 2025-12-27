Из Красноармейска эвакуировали более 1 100 жителей

Соединения и воинские части 2-й армии выполняют проверочные мероприятия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали свыше 1 100 местных жителей Красноармейска в ДНР, сообщил командующий "Центра" Валерий Солодчук.

"Соединения и воинские части 2-й армии выполняют проверочные мероприятия в Красноармейске, развивают направление в северном направлении. Эвакуровали более 1 100 мирных жителей", - сказал он.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной 2025 года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.