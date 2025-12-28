В Минобороны рассказали о рядовом, который взял в плен трех солдат ВСУ

Олег Иванов одним из первых ворвался в опорный пункт противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рядовой ВС России Олег Иванов в числе первых штурмовал опорный пункт противника и взял в плен трех украинских военнослужащих при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Проявив отвагу и самоотверженность, рядовой Иванов одним из первых ворвался на позиции боевиков. Благодаря профессиональным действиям рядового Иванова опорный пункт противника был захвачен, взяты в плен три боевика ВСУ. В результате грамотных действий на данном тактическом направлении СВО поставленная боевая задача была выполнена в кратчайший срок и в полном объеме, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи", - сообщили в оборонном ведомстве.

В ведомстве также рассказали о рядовом Руслане Цепелеве, который уничтожил огневую точку противника выстрелом из танка. "В условиях активного применения БПЛА и артиллерии противника рядовой Цепелев, используя накопленный опыт, учел рельеф местности, вывел танк на рубеж открытия огня и нанес огневое поражение по вражескому опорному пункту и огневой точке с крупнокалиберным пулеметом", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что благодаря профессионализму и отваге рядового Цепелева опорный пункт и личный состав ВСУ были уничтожены, что способствовало продвижению российских штурмовиков на более выгодные рубежи.