ТАСС: ВС РФ освободили за неделю более десяти населенных пунктов

В Запорожской области взяты под контроль Гуляйполе, Заречное и Косовцево, Степногорск

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие в зоне СВО освободили за неделю 12 населенных пунктов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сводки Минобороны России.

В ДНР взяты под контроль пять населенных пунктов - Свято-Покровское, Димитров, Родинское, Артемовка, Вольное. Их освобождали бойцы "Центра" и Южной группировки войск.

В Запорожской области освобождены четыре населенных пункта - Гуляйполе, Заречное и Косовцево, а также Степногорск. Населенные пункты брали под контроль военнослужащие группировок "Восток" и "Днепр".

В результате активных действий группировки "Север" взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области.

Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области.