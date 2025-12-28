ТАСС: ВС РФ освободили за неделю более десяти населенных пунктов
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие в зоне СВО освободили за неделю 12 населенных пунктов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сводки Минобороны России.
В ДНР взяты под контроль пять населенных пунктов - Свято-Покровское, Димитров, Родинское, Артемовка, Вольное. Их освобождали бойцы "Центра" и Южной группировки войск.
В Запорожской области освобождены четыре населенных пункта - Гуляйполе, Заречное и Косовцево, а также Степногорск. Населенные пункты брали под контроль военнослужащие группировок "Восток" и "Днепр".
В результате активных действий группировки "Север" взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области.