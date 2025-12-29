ЦБСТ готов внедрить комплексную систему ПВО в регионах России

Председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков отметил, что в конце декабря ее получит Курская область

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) готов внедрить систему комплексной защиты от воздушных угроз в других регионах России. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

"В конце декабря ЦБСТ передает, дарит эту систему Курской области, и она начинает официальную боевую эксплуатацию. Мы готовы внедрить эту систему в других регионах России, причем внедрить под ключ сразу же с нормативно-правовой обвязкой, всеми решениями и документами, как это нужно сделать в рамках региона", - сообщил Безруков.

Кроме того, в ЦБСТ готовы предоставить систему обучения тех, кто занимается работой на пунктах управления, IT-программами, задействован в рамках мобильных огневых групп, а также тех, кто занимается сервисом вместе со всем периметром резидентов компании, которые выгрузятся в регион и осуществят поддержку. Безруков добавил, что предложение ЦБСТ является абсолютно бесплатным.

При этом подход, который предлагает организация, заключается в реализации гражданской и военной интеграции, отметил Безруков. В рамках системы комплексной защиты ЦБСТ использует целый комплекс средств обнаружения - радиолокационные станции, оптические системы, акустические системы, даже сейсмодатчики в некоторых случаях, поэтому это целый комплекс. В организации также занимаются развитием систем поражения, уделяя основное внимание системам, работающим без участия человека.

По словам Безрукова, "определенное количество" украинских беспилотников уже было сбито благодаря новой системе комплексной защиты от воздушных угроз. Глава ЦБСТ рассчитывает, что в ближайшие месяцы удастся кратно нарастить эффективность новой системы.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 29 декабря в 07:00 мск.