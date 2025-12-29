Бойцы группировки "Юг" за сутки уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ

Противник также потерял 54 блиндажа и укрытия

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск терминал спутниковой связи Starlink, 9 пунктов управления беспилотной авиацией, а также 54 блиндажа и укрытия ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"<...> Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 10 антенн связи, наземный робототехнический комплекс, 54 блиндажа и укрытия ВСУ, 9 пунктов управления и 11 антенн БПЛА, терминал спутниковой связи Starlink, сбито 8 беспилотников противника", - сказал Астафьев.