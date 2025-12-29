ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Офицер Савала: расчеты РСЗО не дают ВСУ перегруппироваться севернее Гуляйполя

Военнослужащий отметил, что основные цели находятся за населенными пунктами
02:03
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 36-й армии Восточной группировки войск не дают ВСУ перегруппироваться севернее Гуляйполя в Запорожской области. Об этом рассказал офицер батареи с позывным Савала.

"Сейчас работаем севернее Гуляйполя. Основные цели находятся за населенными пунктами - там, где противник осуществляет подвоз боеприпасов и сосредоточение сил. Именно эти подвозы мы в первую очередь стараемся поражать, чтобы не дать возможности для перегруппировки и контратак", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Там также предоставили кадры объективного контроля по уничтожению реактивными снарядами опорных пунктов и живой силы ВСУ. 

