Дроноводы "Севера" уничтожили коптер и номер расчета БПЛА ВСУ

Уничтожение тяжелого гексакоптера лишило вражеские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на штурмовые группировки, сообщили в Минобороны России

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем Северной группировки войск в ходе выполнения боевых задач по расширению буферной зоны в Сумской области уничтожили номер расчета беспилотника, а также гексакоптер ВСУ при помощи FPV-дронов на оптоволокне. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Сумской области расчетами войск беспилотных систем группировки войск "Север", работающих на оптоволоконной связи, уничтожен замаскированный военнослужащий ВСУ из расчета БПЛА, а также тяжелый беспилотный летательный аппарат гексакоптерного типа "Вампир", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уничтожение тяжелого гексакоптера лишило подразделения ВСУ возможности оказывать активное огневое воздействие на штурмовые подразделения группировки, которые расширяют буферную зону на территории Сумской области.