Бойцы "Севера" получили сгущенку и другие подарки к новогоднему столу

В праздничный набор входят колбаса, шоколад, каши, кофе, чай, сгущенное молоко, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащим группировки войск "Север" на позиции доставили праздничные наборы со сгущенным молоком, шоколадом и другими продуктами. Масса одного набора составляет в среднем 5 кг, рассказали в Минобороны России.

"В преддверии Нового года военнослужащие подразделений обеспечения организовали получение, хранение и доставку праздничных продуктовых наборов, военнослужащим выполняющим боевые задачи в составе группировки войск "Север". <…> Средний вес каждой такой посылки - до 5 кг. В праздничный набор входит колбаса, шоколад, каши, кофе, чай, сгущенное молоко", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что доставка осуществляется различным транспортом, робототехническими средствами, а также подразделениями войск беспилотных систем. За сутки один оператор совершает более 20 доставок.