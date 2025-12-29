Беспилотчики "Запада" уничтожили технику, военных и НРТК ВСУ под Купянском

Также стало известно об уничтожении бронетранспортера М-113 и его экипажа операторами FPV-дронов, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в результате работы подразделения войск беспилотных систем Западной группировки войск потеряли три роботизированные платформы и бронетранспортер с живой силой на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ на купянском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении под Купянском бронетранспортера М-113 и его экипажа операторами FPV-дронов войск беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки.