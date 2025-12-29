Бойцы "Центра" уничтожили укрепления ВСУ на красноармейском направлении

Операторы расчетов войск беспилотных систем группировки организовали засады и с применением ударных FPV-дронов оперативно уничтожили все выявленные вражеские цели, рассказали в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли бронетехнику, орудия и укрепленный опорный пункт в зоне ответственности группировки войск "Центр" на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и артиллерийские орудия вместе с живой силой формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что в ходе боевой работы операторы расчетов войск беспилотных систем группировки организовали засады на маршрутах передвижения противника и с применением ударных FPV-дронов оперативно уничтожили все выявленные вражеские цели.

По данным Минобороны, расчет самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки уничтожил укрепленный опорный пункт формирований ВСУ вместе с живой силой и артиллерийским орудием. "В ходе боевой работы по разведданным от операторов расчетов войск беспилотных систем воины-артиллеристы оперативно нанесли огневое поражение с закрытой огневой позиции по выявленным вражеским целям с расстояния около 28 км 152-мм осколочно-фугасными снарядами. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение цели с последующей детонацией боеприпасов", - следует из сообщения ведомства.