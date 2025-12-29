Марочко: Киев в боях у ЛНР потерял почти 4,4 тыс. солдат за неделю

Это число включает иностранных наемников, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ за неделю в боях на рубежах Луганской Народной Республики, включая иностранных наемников, составили убитыми и ранеными почти 4,4 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли военные из Южной группировки войск, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери вооруженных формирований Украины за неделю на рубежах Луганской Народной Республики в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" составили порядка 4 380 украинских боевиков и наемников - на 130 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск, действующей на славянско-краматорском направлении", - сказал Марочко, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за неделю силы РФ также уничтожили 6 танков, 30 орудий полевой артиллерии, 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 80 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 340 различных боевых машин противника.