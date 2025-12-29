Марочко назвал участок фронта у Северска самым результативным у ВС РФ за неделю

Российские бойцы комбинированными ударами нанесли поражения предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетического комплекса, сообщил эксперт

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Участок у Северска Донецкой Народной Республики за минувшую неделю стал самым результативным у армии РФ на западных рубежах соседней Луганской Народной Республики в деле расширения зоны контроля и создания буферной зоны вдоль границ России. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, продолжают расширять зону контроля и создавать буферную зону вдоль границ РФ. Самым результативным участком на западных рубежах ЛНР за минувшую неделю стал район Северска. Вооруженные формирования Украины вели маневренную оборону и продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко отметил, что в течение минувшей недели российские бойцы комбинированными ударами нанесли поражения предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу, а также по военной инфраструктуре противника.

В целом, как отметил военный эксперт, за истекшую неделю армия РФ на западных рубежах ЛНР улучшила тактическое положение по переднему краю и продвинулась в глубину обороны противника.