ТАСС: ВСУ при контратаке у Лимана потеряли штурмовую группу

Российские бойцы проводят зачистку позиций, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Половина штурмовой группы ВСУ уничтожена, вторая половина - получила ранения в ходе безуспешной контратаки у Лимана Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в лесу юго-западнее Лимана противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял 50% штурмовой группы убитыми и 50% ранеными", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что штурмовики ВС РФ проводят зачистку позиций, взят в плен военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.