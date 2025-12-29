ТАСС: дезертировавших в Донбассе военных ВСУ перебросили в Сумскую область

Украинских солдат задействуют на участках наступления бойцов группировки "Север", сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащих 187-го батальона 123-й отдельной бригады теробороны ВСУ перебросили в Сумскую область из Донбасса, где ранее дезертировали солдаты подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумскую область с донецкого направления переброшен 187-й батальон 123-й отдельной бригады теробороны. Военнослужащие батальона будут задействованы на участках наступления бойцов "Севера" и в составе штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал в октябре 2024 года украинский телеканал "Общественное", военные 187-го батальона отказались выполнять боевые задачи и самовольно ушли с места дислокации в Донбассе. Они устроили акцию протеста в Николаевской области. По данным украинских СМИ, военные протестовали, чтобы привлечь внимание украинского руководства к недостаточной подготовке и недостатку оружия и снарядов для полноценного участия в боях на донецком направлении.