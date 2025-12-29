ТАСС: в Сумской области ВС РФ продвинулись в двух районах

Четверо украинских военнослужащих взяты в плен, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Четверо украинских военнослужащих взяты в плен в Сумской области, ВС РФ продвинулись в двух районах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумском и Краснопольском районах Сумской области бойцы "Севера" продвинулись в общей сложности на семи участках. В ходе наступательных действий взяты в плен четверо военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ВСУ силами двух штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка предприняли попытку контратаки в районе Андреевки. Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой. Комплексным огневым поражением атака сорвана, добавил он.