Боец Ставр: ТОС-1А "Солнцепек" поразила опорный пункт ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой и бойцами в районе Волчанских Хуторов Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 6-го полка радиационной химической и биологической защиты с позывным Ставр.
"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 6-го полка радиационной химической и биологической защиты группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ с техникой и живой силой противника в районе населенного пункта Волчанские Хутора", - рассказал он.
Как отметил командир, при уничтожении опорного пункта работу бойцов с воздуха корректировал расчет подразделений беспилотных систем. "Мы с ними работаем слаженно, как одно целое. Мой расчет работает слаженно с начало специальной операции", - добавил он.