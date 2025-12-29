Боец Ставр: ТОС-1А "Солнцепек" поразила опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Противник потерял технику и живую силу, сообщил командир расчета тяжелой огнеметной системы 6-го полка радиационной химической и биологической защиты группировки войск "Север"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой и бойцами в районе Волчанских Хуторов Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 6-го полка радиационной химической и биологической защиты с позывным Ставр.

"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 6-го полка радиационной химической и биологической защиты группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ с техникой и живой силой противника в районе населенного пункта Волчанские Хутора", - рассказал он.

Как отметил командир, при уничтожении опорного пункта работу бойцов с воздуха корректировал расчет подразделений беспилотных систем. "Мы с ними работаем слаженно, как одно целое. Мой расчет работает слаженно с начало специальной операции", - добавил он.