Цивилева: объем обеспечения ветеранов СВО протезами за год вырос в четыре раза

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" отметила, что за два года технические средства реабилитации получили более 4 тыс. человек

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем обеспечения ветеранов СВО техническими средствами реабилитации (ТСР) в 2025 году увеличился в четыре раза. Об этом ТАСС сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Всего за два года обеспечены различными ТСР более 4 000 защитников. За последний год объем обеспечения ветеранов различными техническими средствами реабилитации увеличился в четыре раза", - сказала она.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.