Над регионами России и Азовским морем за ночь сбили 89 украинских БПЛА

Из них 49 аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и Азовским морем 89 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря были перехвачены и уничтожены 49 беспилотников над Брянской областью, 18 - над Новгородской областью, 11 - над Республикой Адыгеей, 7 - над Краснодарским краем, по 1 - над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.